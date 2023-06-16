"Яблоко" предложило позволить увеличить штат СПбИК

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект, предусматривающий возможность перевести на зарплату всех членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В настоящее время только пять из 14 членов Горизбиркома могут работать на постоянной основе. "Яблочники" посчитали нужным снять это ограничения.

Также они предложили убрать из закона "О Санкт-Петербургской избирательной комиссии" пункт, в котором расписаны основания для работы в СПбИК на штатной основе.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что право работать на постоянной основе уже предоставлено всем членам Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса.