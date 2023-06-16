Генпрокурор не поддержал отмену моратория на проверки бизнеса

Генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе Петербургского международного экономического форума 16 июня выступил против отмены отмены моратория на проверки бизнеса. По его мнению, количество ревизий по-прежнему должно оставаться минимальным.

"После очередной трагедии с массовым отравлением алкоголем активизировались дискуссии об отмене моратория на проверки. Мы остаемся на прежней позиции — их должно быть минимальное число", — цитирует заявление генпрокурора РИА "Новости".

Краснов назвал очевидным факт того, что без устранения коррупционных факторов и ряда иных причин "любой тотальный надзор не будет эффективным".

Ранее стало известно об обращении общественников и депутатов Госдумы в ряд ответственных ведомств с предложением возобновить внеплановые проверки производителей пивной продукции. Произошло это после массового отравления россиян напитками, выпускаемыми под брендом "Мистер Сидр". По последним данным, отравление получил 101 человек, из которых 31 пострадавший скончался.

Фото: Генпрокуратура РФ