"Аэрофлот" наречет один из самолетов в честь Жириновского

"Аэрофлот" планирует назвать один из двух своих новых самолетов в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил 16 июня в кулуарах ПМЭФ гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Второй лайнер получит имя поэта Гавриила Державина.

Речь идет о двух Boeing 737 со вторичного рынка. В июле их начнет использовать авиакомпания "Россия", а затем они перейдут непосредственно к "Аэрофлоту". Это произойдет по окончании высокого сезона, перед использованием вторым перевозчиком лайнеры пройдут перекомпоновку.

"В соответствии с традицией, мы уже выбрали для них название - один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй - именем [Гавриила Романовича] Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции", — приводит ТАСС слова Александровского.

Жириновский скончался 6 апреля прошлого года после продолжительной болезни. В ноябре зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратился в "Аэрофлот" с просьбой назвать один из самолетов в память о покойном лидере партии.