Голикова заявила о самом низком за историю наблюдений уровне безработицы

Безработица в России находится на исторически низком уровне, заявила 16 июня вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас уровень безработицы исторически низкий — 2,4 миллиона человек по методологии Международной организации труда", — цитирует чиновницу ТАСС.

Голикова уточнила, что полученного результата удалось добиться благодаря расширению производства и взаимодействию между федеральными и региональными госорганами и работодателями. В целом, по ее утверждению, количество людей без работы снизилось за последние два года на 1,3 миллиона человек.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил на ПМЭФ о том, что введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс не планируется.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"