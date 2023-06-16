Движение по Варшавскому мосту ограничат до середины июля

Работы по замене асфальтобетонного покрытия ограничат движение по Варшавскому мосту, сообщили 16 июня в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ремонт стартует в следующий понедельник, 19 июня, и продлится практически до середины лета.

"Движение на переправе будет ограничено с 19 июня по 13 июля 2023 года. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно", — проинформировали в КРТИ.

Варшавский мост перекинут через Обводный канал в створе Измайловского проспекта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее КРТИ отчитались о завершении первого этапа ремонта Московского проспекта. Второй начнется в конце июня и продлится до августа.

Фото: krti.gov.spb.ru