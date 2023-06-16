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Новости 14:36

Движение по Варшавскому мосту ограничат до середины июля

фото ЗакС политика Движение по Варшавскому мосту ограничат до середины июля

Работы по замене асфальтобетонного покрытия ограничат движение по Варшавскому мосту, сообщили 16 июня в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ремонт стартует в следующий понедельник, 19 июня, и продлится практически до середины лета.

"Движение на переправе будет ограничено с 19 июня по 13 июля 2023 года. В целях уменьшения неудобств для автомобилистов замена асфальта будет проводиться поэтапно", — проинформировали в КРТИ.

Варшавский мост перекинут через Обводный канал в створе Измайловского проспекта. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее  КРТИ отчитались о завершении первого этапа ремонта Московского проспекта. Второй начнется в конце июня и продлится до августа.

Фото: krti.gov.spb.ru


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