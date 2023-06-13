Дорожники отремонтировали участок Московского проспекта

Дорожные службы завершили ремонт участка Московского проспекта между площадью Победы и Бассейной улицей, сообщили 13 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Длина отрезка составила 2,27 километра, это первый этап запланированных работ по обустройству магистрали.

"За время эксплуатации дороги верхний слой покрытия сильно износился, образовалась колейность. Передвигаться здесь стало небезопасно, поэтому участок был включен в адресную программу ремонта", — указали в КРТИ.

Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, а также частично заменили бордюрные камни и выборочно отремонтировали тротуары.

Второй этап ремонта охватит отрезок проспекта между Бассейной и Кузнецовской улицами. Он стартует в конце июня и продлится до августа.

Ремонт Московского проспекта начался в апреле. До этого, в феврале, губернатор Александр Беглов делился планами сделать "безопасными и качественными" 85% городских дорог в 2023 году.

Фото: krti.gov.spb.ru