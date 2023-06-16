Дрозденко заявил о нехватке в Ленобласти мест для размещения туристов

Ленинградская область ожидает увеличение потока туристов в этом году, сообщил 16 июня глава региона Александр Дрозденко на ПМЭФ. По его словам, сейчас для комфортного размещения гостей области не хватает около 2,5 тысяч мест.

"Мы боремся за туриста, а турист голосует ногами и деньгами. Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства: уже сегодня нам не хватает 2,5 тысяч мест для комфортного размещения туристов", — цитирует заявление губернатора "Интерфакс".

Дрозденко поделился статистикой по росту турпотока в Ленобласть. По его словам, если в 2017 году регион посетили три миллиона гостей, то в 2022 году — уже более шести миллионов человек. "Мы ждем в этом году прирост — почти четверть объема туристического потока", — озвучил он ожидания на этот год. Губернатор уточнил, что уже сейчас "почти невозможно" разместиться здесь без листа ожидания.

Днем ранее Дрозденко заявил о том, что Ленобласть решила 80 % проблем после ухода иностранных компаний.