В Заксобрании Петербурга предложили освободить многодетных от курортного сбора

Многодетные семьи могут быть освобождены от уплаты курортного сбора в Петербурге. Такую поправку к законопроекту подала фракция "Справедливая Россия - За правду" в городском парламенте, сообщила депутат Марина Шишкина в своем Telegram-канале 16 июня.

"Если в семье пятеро человек – трое детей и родители – то курортный сбор за одну ночь в Санкт-Петербурге составит уже 500 рублей на семью. Это много, ведь работают всего двое. К тому же, часто в многодетной семье мама занимается только воспитанием детей. Будет несправедливо, если в год своего 320-летия Петербург станет недоступным для путешественников", - написала Шишкина.

Проект закона о сборе для туристов был принят Законодательным собранием в первом чтении 7 июня. Согласно тексту документа, гости города должны будут дополнительно заплатить 100 рублей за каждый день пребывания в отеле или гостинице. Если закон будет принят, то собирать "налог" начнут уже с 1 апреля 2024 года. Полученные средства планируют направить на развитие туристической инфраструктуры. Отметим, согласно федеральному закону, плательщиками сбора являются лица, достигшие совершеннолетия.

Изначально эксперимент с курортным сбором планировалось начать с августа 2023 года года, но позже временно решили ввести "нулевой" тариф, чтобы до апреля 2024 года наладить механизмы взимания сбора.

Константин Леньков