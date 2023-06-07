ЗакС и сбор для туристов

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Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 июня приступило к рассмотрению законопроекта о курортном сборе, а также обсудило в первом чтении законопроект об исполнении бюджета за 2022 год. Оба документа приняли, но без замечаний от депутатов не обошлось. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Туристические "барьерники"

Спустя полгода после подписания президентом Владимиром Путиным закона о проведении в Петербурге федерального эксперимента по введению курортного сбора, городской парламент приступил к принятию местного закона. Согласно документу, с 1 апреля 2024 года с гостей города будут взимать по 100 рублей за пребывание в городе. Новый "налог" коснется только тех, кто будет останавливаться в гостиницах, отелях и хостелах. С туристов, которые приедут погостить у знакомых или снимут квартиру, взимать ничего не будут. Вырученные деньги по задумке Смольного направят на благоустройство и создание туристической инфраструктуры. Для этого будут проводить опросы населения, чтобы петербуржцы сами могли решать, что должно появиться в городе.

У некоторых депутатов появились опасения, что принятие закона спровоцирует развитие "серого" рынка. В частности, сбор, по их мнению может вызвать популярность посуточной аренды квартир. В Смольном не видят угрозы в законопроекте.

Также прозвучало предложение сделать дифференцированный сбор, по которому постояльцы дорогих отелей платили бы больше, чем те, кто предпочел бюджетный хостел.

- Мы тоже считаем, что дифференциация была бы правильной, да. И при подведении итогов эксперимента, мы собственно уже и делали это, будем делать и дальше, мы в контакте с Минэкономразвития на эту тему находимся постоянном, мы будем предлагать такое решение, - рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина считает, что курортный сбор принято вводить, когда местные власти хотят сократить приток туристов. Сейчас число туристов в Петербурге так и не вернулось к допандемийным показателям.

- Если мне не изменяет память, в мировой практике подобного рода сбор курортный вводили для того, чтобы ограничить приток туристов. Барьерники сделать. Мы же в Петербурге сегодня не можем похвастаться тем, что у нас их много. Скажите, пожалуйста, даже такая небольшая сумма не скажется негативно? Мы не очень-то стимулируем, получается, - сказала Шишкина.

В Смольном считают, что 100 рублей в день - незначительная сумма, которая не оттолкнет туристов. Несмотря на "незначительность" размера сбора, Смольный в будущем подготовит законопроект об административной ответственности для тех, кто откажется его вносить.

Замаскированный бюджет

Законопроект об исполнении бюджета перед депутатами представлял вице-губернатор Алексей Корабельников. Он сообщил, что доходы города в 2022 году составили 1,16 трлн рублей, что на 320 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Традиционно большинство, 90%, пришлось на налоговые доходы. Впервые за многие годы налог на прибыль обогнал налог на доход физических лиц.

Самые высокие темпы роста показали в торговле, научно-технической деятельности, промышленности, строительстве, а также конъюнктурные доходы. Впрочем, триллионного бюджета можно было достичь и без них из-за высокой диверсификации экономики Петербурга. Вице-губернатор отметил усердный труд горожан, предпринимателей и органов власти. Также на городской казне положительно сказалось внимание президента Владимира Путина, добавил он.

Четверть расходов в 2022 году составили расходы развития, которые направили на устранение нехватки социальной инфраструктуры, ремонта дорог и обновления подвижного состава общественного транспорта. На 100 млрд рублей увеличили финансирование социальной сферы. Деньги ушли в том числе на президентские выплаты семьям с детьми, губернаторские выплаты ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда, а также военнослужащим, которые задействованы в специальной военной операции.

Поддержке спецоперации был посвящен вопрос "яблочника" Бориса Вишневского, который потребовал раскрыть данные об использовании средств из резервного фонда. В отчете из 38 млрд рублей остались не раскрытыми порядка 13 млрд рублей, которые были помечены грифом "для служебного пользования". Депутат отметил, что Смольный уже рассказывал о тратах: строительство соцобъектов в Мариуполе, выплаты именным батальонам и другие цели. "Яблочник" допускал, что некоторые статьи расходов действительном можно было бы "засекретить", но не все.

- В этих вопросам мы не можем ориентироваться на то, как нам кажется. Мы регламентируем порядок работы с этими документами так, как это утверждено нормативно-правовыми актами. У нас, хочу сказать, нет задачи от кого-то что-то скрыть. Нет задачи скрыть информацию от Законодательного собрания, от Контрольно-счетной палаты, но у нас точно есть задача не дать возможность врагам нашей страны использовать эту информацию во вред интересам нашего государства, - заявил Корабельников.

Чиновник также привел статистику, согласно которой более половины всего трафика на сайт госзакупок исходит от зарубежных пользователей, что, по мнению Корабельникова, свидетельствует об интересе "разведывательных структур иностранных государств".

- У меня вопрос, какую информацию мы прячем от врагов? Что надо, чтобы они не узнали? Сколько потрачено на школы, поликлиники и детские сады? Что тут закрывать? Скорее верна другая гипотеза, что эти расходы закрывают, потому что там нет никаких контрольно-счетных палат и контролирующих инстанций. Некому сравнить суммы расходов и объемы сделанного, - возразил Вишневский.

Глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков заявил депутатам, что бюджет был составлен с учетом всех методологий и дает "правдивое и достоверное" представление о финансовом состоянии города. Он добавил, что были выявлены незначительные нарушения, которые повлияли на исполнение бюджета.



















Константин Леньков