В Москве, Петербурге и других городах отменили концерты рэпера Big Baby Tape, заинтересовавшего Мизулину

В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге отменили концерты рэпера Big Baby Tape(Егора Ракитина). Внимание на это обратила "Медиазона"*.
Ранее творчество исполнителя заинтересовало главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она попросила прокуратуру, Следственный комитет и МВД изучить содержимое текстов песен рэпера на предмет пропаганды наркотиков.
Аналогичная просьба адресована правоохранителям по поводу трэков рэпера Kizaru.
*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов