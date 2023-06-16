В Москве, Петербурге и других городах отменили концерты рэпера Big Baby Tape, заинтересовавшего Мизулину

В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге отменили концерты рэпера Big Baby Tape(Егора Ракитина). Внимание на это обратила "Медиазона"*.

Ранее творчество исполнителя заинтересовало главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она попросила прокуратуру, Следственный комитет и МВД изучить содержимое текстов песен рэпера на предмет пропаганды наркотиков.

Аналогичная просьба адресована правоохранителям по поводу трэков рэпера Kizaru.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов