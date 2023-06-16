Путин: В рамках контрнаступления соотношение потерь России и Украины составляет 1:10

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о потерях украинской стороны на специальной военной операции. По словам главы государства, соотношение потерь России и Украины при контрнаступлении последней составляет 1:10.

Также противник лишился уже 186 танков, заявил Путин. Он добавил, что украинская сторона потеряла 418 бронемашин разного типа.

Путин заявил, что прямо сейчас происходят попытки контрнаступления ВСУ, в том числе на запорожском направлении. Но у украинской стороны нет успехов ни на одном из направлений, заверил президент России.

Напомним, ПМЭФ в 2023 году проходит с 14 по 17 июня. На пленарном заседании Путин выступил с речью, посвятив ее экономике России. В частности, президент предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям.

София Саттарова