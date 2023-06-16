"Мы все расстроены": Директор ГМЗ "Павловск" высказалась о гибели лосей в парке

Директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева высказалась о гибели двух лосей, зацепившихся о травмоопасный для животных забор, ограждающий вход в парк, пишет "Фонтанка".

"Мы все расстроены случившимся", — поделилась Дементьева.

В то же время она добавила, что забор соответствует всем нормативам, а предписаний о его замене дирекция от комитета по природопользованию не получала. Кроме того, через парк, по её информации, не пролегают миграционные пути диких животных. На это, уверена директор, оказывает влияние массовая застройка района.

"За последние годы гибель животных случалась несколько раз. Даже если мы спилим эти пики, лоси все равно будут травмироваться, это не поможет", — заключила Дементьева.

Ранее прокуратура взяла на контроль ситуацию с гибелью лосей на опасном заборе Павловского парка.