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Новости 17:24

Корнеев: Загрузка петербургских отелей в дни ПМЭФ превысила 80 процентов

фото ЗакС политика Корнеев: Загрузка петербургских отелей в дни ПМЭФ превысила 80 процентов

Средняя загрузка гостиниц Петербурга во время проведения ПМЭФ составила 80-85 %, оценил в беседе с "Интерфаксом" председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его утверждению, полюбившиеся участникам форума отели сейчас заполнены почти целиком, а остальные хоть и имеют больше свободных мест, однако все равно их загрузка выше, чем год назад.

"В среднем загрузка гостиниц по городу  — 80-85 %. Те гостиницы, которые входят в основной пул предпочтений многих клиентов, кто не первый раз приезжает на форум, загружены выше 85 %, почти полностью", — поделился сведениями глава комитета.

Что касается отелей за пределами периметра ПМЭФ, то их загрузка превышает значения для аналогичного периода в 2022 году. Как уточнил Корнеев, в прошлом году "форум проходил в нештатных условиях" и потому сравнивать данные с нынешними сложно, однако сейчас "в целом показатель выше".

Неделей ранее о загрузке отелей во время ПМЭФ высказался вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. По его словам, стоимость размещения выросла при одновременном снижении спроса приблизительно на 30 % относительно недели до и недели после мероприятия. Такое положение эксперт объяснил нежеланием туристов переплачивать за номера.


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