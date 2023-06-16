Справороссы предложили упростить выдачу гражданства участникам конфликта в Донбассе с 2014 года

Члены думской фракции "Справедливая Россия — За правду" под предводительством своего лидера Сергея Миронова внесли на рассмотрение парламента законопроект о выдаче иностранцам, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе до начала СВО, российского гражданства в упрощенном порядке. Документ доступен для ознакомления в электронной базе Госдумы.

Авторы предлагают внести правки в еще не вступивший в силу федеральный закон от 28 апреля 2023 года "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает возможность выдачи иностранцам российского гражданства в упрощенном порядке. Условием для этого указано заключение контракта о прохождении военной службы.

Как полагают справороссы, действие нормы следует распространить на участников конфликта в Донбассе, действовавшим в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик. "Иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях при защите Донбасса с 2014 года, право получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке действующим законодательством не предусмотрено", — отмечают по этому поводу законотворцы.

Сам базовый закон "О гражданстве" вступит в силу с 26 октября 2023 года.