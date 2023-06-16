Дополнительные электрички пустят на Финляндском направлении в субботу

В субботу, 17 июня, движение пригородных электричек будет усилено на Финляндском направлении, сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В общей сложности речь идет о четырех поездах.

"Для улучшения качества обслуживания пассажиров 17 июня назначаются дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении", — проинформировали в СЗППК.

Из Петербурга в 10:15 стартует электричка до Белоострова через Сестрорецк, а в 10:50 — в Васкелово. В свою очередь, из Белоострова состав в Петербург двинется в 11:32, он будет идти через Парголово. Поезд из Васкелово в Петербург отправится в 13:00.

В последние дни в Петербурге держится солнечная и теплая погода. В пятницу главный синоптик города Александр Колесов заявил, что температура местных водоемов достигла приемлемых для купания значений.

Фото: Telegram-канал АО "СЗППК"