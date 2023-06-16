Госдума поспешит с законодательным оформлением решений президента, пообещал Володин

Планы западных стран изолировать Россию и "разорвать нашу экономику в клочья" провалились, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. На такие выводы парламентария натолкнуло проведение Петербургского международного экономического форума.

"В ПМЭФ приняли участие представители более чем 130 стран. Сегодня будущее за многополярным миром и справедливым мироустройством — эту позицию поддерживает большинство жителей планеты", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что та приняла 186 федеральных законов и реализовала с правительством свыше 300 мер, направленных на противодействие санкционному давлению на Россию. При этом он полагает, что "многое еще необходимо сделать". Комментируя выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, Володин перечислил поставленные главой государства задачи. Речь идет о выплатах на детей в возрасте до полутора лет, введении в законодательства понятия частичной занятости, повышении МРОТ на 18,5 % и ряде других мер.

"Государственная дума со своей стороны сделает всё необходимое, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить решения президента", — откликнулся на выступление Володин.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина