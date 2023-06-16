Суд отправил под домашний арест по делу о взятке секретаря приемной комиссии Лесотехнического университета

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения главе Центра карьеры и профориентации Лесотехнического университета, ответственному секретарю приемной комиссии Елене Богатовой по делу о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие настаивало на заключении под стражу, однако желаемого не достигло, проинформировала 16 июня объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие полагает, что не позднее 19 октября прошлого года Богатова получила взятку в размере 50 тысяч рублей за зачисление студента на первый курс магистратуры по направлению "Химическая технология". "Всего взятка составляла 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей забрал себе посредник", — уточнила пресс-служба судов.

Обвинение Богатовой предъявили в день заседания, 16 июня. Следователь и прокурор ходатайствовали о заключении в СИЗО, сторона защиты добивалась назначения домашнего ареста.

"Выводы следствия о том, что только стража может обеспечить беспрепятственное расследование по делу не нашли своего подтверждения", — передает пресс-служба позицию суда по вопросу меры пресечения для обвиняемой. В итоге Богатовой назначили домашний арест до 13 августа.

Ранее домашний арест был назначен главному государственному инспектору Балтийской таможни по делу о получении 100 тысяч рублей в качестве взятки.