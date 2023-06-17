Захарова раскритиковала способы формирования современных лидеров

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова на дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума задалась вопросом: во что превратилось лидерство. По ее словам, в современном мире лидеры создаются через скандалы.

Выбирает их не народ, а определенные люди, отметила Захарова. В пример она привела США, где на выборах граждане сначала отдают голоса выборщикам, а те уже принимают окончательное решение. В итоге появляется недоумение о том, как эти люди стали лидерами, заявила Захарова:

- Это что, действительно те самые люди, которые занимают ведущие позиции там, которые рыцари без страха и упрека? Мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что - нет. Мало того, каждый день появляется всё больше и больше даже уже не компрометирующих материалов, а вызывающих какую-то усмешку, насмешку, недоумение: "Как эти люди вообще попадают туда?"

Упомянула Захарова и Великобританию с Германией. В них лидеры не знают географии и обладают "скудоумием", считает чиновница. Она решила не называть конкретных людей.

Вопросы у представительницы МИД возникли и к формированию лидеров общественного мнения. Сейчас для этого не надо обладать особыми знаниями, моралью и нравственностью - достаточно технологий или денег, уверена Захарова.

- Феномен сегодняшнего блогерства или появления людей в социальных сетях, где-то немного пытающихся петь, немного пытающихся придумать какую-то историю и при этом собирающие миллионы, а иногда и сотни миллионов просмотров. Задаешься вопросом: люди, вы уверены, что это ваши лидеры? - сказала чиновница.

По ее словам, стоит задуматься, все ли с нами нормально. Ведь современные лидеры - отражение общества, считает Захарова.

Напомним, ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Президент России Владимир Путин выступил на форуме 16 мая и рассказал как об экономике, так и о целях и ходе специальной военной операции.

София Саттарова