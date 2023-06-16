Второй день ПМЭФ: Выступление Путина и мощная экономика

Скриншот трансляции пленарного заседания ПМЭФ-2023

Главным событием второго официального дня Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал об успехах отечественной экономики и не удержался от критики Запада и Украины. А на других площадках форума говорили о кино, автотуризме и тоже заявляли о сильной российской экономике.

Выступление президента России Владимира Путина в начале пленарного заседания стало самым длинным в истории ПМЭФ - почти полтора часа. В начале своей речи глава государства сообщил, что во время прошлогоднего форума страна переживала сложный экономический период. Сейчас же ясно, что выбранная тогда стратегия оправдала себя - у безработицы (3,3%) и инфляции (2,9%) хорошие показатели, считает Путин. Неплохие цифры и у ВВП в апреле - 3,3%, а к концу года, уверен президент, он вырастет еще на 1,5-2%.

В конце 2022 года доходы населения вернулись к росту, заявил Путин. По его словам, из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек.

Однако помогать россиянам все же надо, следует из слов президента. Он пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% в 2024 году и выдавать пособие на ребенка до 1,5 года вне зависимости от дохода семьи.

Бизнесу Путин тоже намерен помогать: заявил о необходимости отмены всех проверок экологичных компаний, амнистии по вынужденным валютным нарушениям и других преференциях. Затронул глава государства в своем выступлении и ушедшие из России иностранные компании после начала специальной военной операции. Президент заявил, что никого из страны не выгоняли - у каждого было права выбора.

- Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. К сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит, - сказал Путин.

Однако, по его словам, у организаций еще есть возможность вернуться: "мы двери не закрываем". Правда, Россия сделала выводы, и приоритет будут иметь отечественные производители, которые сейчас успешно замещают зарубежные бренды, заверил глава государства.

Он добавил, что Россия не свернула на путь самоизоляции. Со странами, которые "не поддались хамскому давлению", товарооборот вырос в разы, сказал президент.

За длительность своего выступления Путин несколько раз извинился перед президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и зрителями в зале, а конце поблагодарил за то, что его дослушали:

- Спасибо за терпение.

Теббун тоже выступил с трибуны, но намного короче. Он поблагодарил Путина за приглашение и рассказал об успешном сотрудничестве Алжира и России в экономическом и политическом плане. Одно из главных заявлений Теббуна за заседание: желание его страны вступить в БРИКС.

В ходе дискуссии президент Алжира больше молчал, так как модератор Дмитрий Саймс свои вопросы в основном направлял Путину. В частности, он затронул тему специальной военной операции, о которой президент России в своей речи практически не упоминал.

Путин с готовностью заявил, что украинское контрнаступление не имеет успеха, а потери сводятся 1:10 в пользу российской стороны. Затем глава государства сообщил, что основная цель СВО - все еще борьба с неонацизмом.

- На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост - это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн были уничтожены на Украине, и прежде всего руками бандеровцев, - заявил Путин.

После этих слов президент достал листочек и стал зачитывать цитаты неких украинских националистов времен Великой Отечественной войны, а затем попросил "Диму" включить "на две минутки какой-то материал". Залу показали видео о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

В разговоре с модератором Путин в очередной раз заявил, что Россию вынудили начать СВО для защиты Донбасса. Сейчас же в операцию на Украине стало втягиваться НАТО, но Россия уже уничтожила около 30% бронированной техники, которую Запад поставил противникам, сказал президент.

Под конец заседания модератор Саймс поинтересовался у Путина, планирует ли Россия использовать тактическое ядерное оружие. Президент ответил, что пока для этого повода нет.

- Использование ядерного оружия теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету существования российского государства. Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в широком смысле слова, - сказал Путин.

Он похвастался, что у России больше ядерного оружия, чем у НАТО. Организация пытается склонить российскую сторону к сокращению этого потенциала, но не добьется успеха: "Хрен вам", - сказал Путин.















Пленарное заседание - основное событие второго дня ПМЭФ. Но и без него на форуме 16 июня была насыщенная программа. В частности, с утра прошла дискуссия "Мультикультурализм VS традиционные ценности: Этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ". На ней представители культуры поговорили о западном и американском кино, в котором не осталось свободы из-за "избыточной толерантности". Такую тенденцию режиссер Константин Богомолов назвал "идиотическим безумием".

- Когда определенные ценности общества становятся агрессивно навязываемыми, в ту секунду, когда они начинают тотально ограничивать свободу творчества, там возникает просто нездоровье, - считает Богомолов.

Идею поддержал бывший заключенный тюрьмы США и ныне почетный председатель Фонда помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом "Дорога домой" Виктор Бут. По его мнению, свобода из американского кино ушла - теперь там пропаганда. Все это происходит для того, чтобы смешать культуры и лишить человека "культурного кода", считает Бут. В России же все совсем иначе: народы сохранили свою идентичность, уверен бывший заключенный.







Дискуссию в стиле собственной программы в рамках ПМЭФ провел телеведущий Владимир Соловьев. С руководителями крупных российских компаний он поговорил об экономическом суверенитете России. Председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на встрече заявил, что за полтора года стало ясно: российская экономика - сильная и мощная.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 16 июня нигде не выступал, хотя и был сначала заявлен как спикер в дискуссии об автомобильном туризме. Там его заменил вице-губернатор Кирилл Поляков, который рассказал о планах открыть стоянку для автокемперов в Кронштадте.

На той же дискуссии выступил заммэра и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов. Он представил свое видение того, как стоит развивать автотуризм. Например, по его словам, стоит создать многофункциональные зоны на трассах, где автотуристы смогут получить необходимые им услуги.







Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский тоже посетил форум. В своем Telegram-канале он рассказал, что вместе с Бегловым провел деловую встречу с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Стороны планируют развивать сотрудничество в сфере туризма, энергетики, ИТ и других областей, поделился спикер.

Губернатор и спикер договаривались и о других партнерских взаимоотношениях. В частности, Беглов подписал соглашение с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о реконструкции стадиона "Петровский", а с гендиректором ПАО "Россети" Андреем Рюминым - о развитии инфраструктуры для электротранспорта.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников / Скриншоты трансляции пленарного заседания ПМЭФ-2023