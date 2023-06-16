Губернатор Петербурга подписал с "Россетями" соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта

На полях ПМЭФ градоначальник Северной столицы Александр Беглов и гендиректор ПАО "Россети" Андрей Рюмин подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта. Информация об этом приведена в Telegram-канале госструктуры.

На базе соглашения будет создана специальная рабочая группа, членам которой предстоит определять подходы к развитию инфраструктуры, а также взаимодействовать с властями по вопросам совершенствования отрасли.

Предварительно стороны договорились о развитии сетевых систем для работы зарядных станций.

"В прошлом году Петербург был включён в перечень пилотных территорий и дорог федерального значения для создания зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. До конца 2024 года нам предстоит практически вдвое увеличить количество зарядных станций для электромобилей. "Россети" — ключевой партнёр Санкт-Петербурга в этой сфере", — поделился своей позицией по вопросу Беглов.

Ранее в рамках ПМЭФ власти города заключили соглашения с "Газпромом" и ВТБ.

Фото: "Россети" / Telegram