В Петербурге задержали уличного художника

Петербургские правоохранители утром 17 июня задержали одного из уличных художников. Об этом сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на лидера арт-группы "Явь" Анастасию Владычкину.

Художник оказался в участке вместе с членами своей семьи. По предварительным данным, на него оформляют протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Задержание связано с одним из произведений арт-группы.

В День России, 12 июня, "Явь" нарисовала на 9-й Советской улице граффити, посвященное выражению "рашка" и его возможным толкованиям. Спустя непродолжительное время коммунальщики закрасили художественную работу.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

UPD 14:35 Депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем Telegram-канале уточнил, что в ближайшем к дому художника отделе полиции задержанных обнаружить не удалось. По предположению депутата, донос на граффитиста написал некто Олег Чмыхун, ранее уже замеченный в подобном.