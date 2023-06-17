В Василеостровском районе открыли новый яхтенный порт

На намыве в устье реки Смоленки открыли новый одноименный яхтенный порт, о чем сообщает пресс-служба кабинета министров. Туда же из Лахты перенесли парусную школу. Церемонию открытия посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Александр Беглов.

Командор порта Владимир Любомиров поблагодарил за помощь в строительстве компанию "Газпром".

Новый объект представляет собой базу для детского парусного спорта и способен вместить свыше двухсот разнокалиберных судов.

По словам Беглова, вместе с "Газпромом" руководство города договорилось о создании еще одного яхтенного порта, который должен будет стать крупнейшим в стране.

"Парусный спорт — один из символов Петербурга", - отметил градоначальник.

Завершить строительство нового яхт-клуба обещали до наступления июня.

фото: пресс-служба правительства РФ