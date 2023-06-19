Суд в Екатеринбурге оштрафовал главу местного "Мемориала"* по статье о дискредитации армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по административному делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) председателя регионального отделения правозащитного центра "Мемориал"* Алексея Мосина, сообщил 19 июня местный портал It's My City. Активисту назначили штраф в размере 100 тысяч рублей как должностному лицу.

Причиной разбирательства стала публикация фотографии Мосина с плакатом пацифистского содержания в руках. Сотрудник полиции составил протокол в связи с изображением в начале апреля 2023 года.

В суде Мосин доказывал, что не имеет отношения к публикации. Суд доводы правозащитника проигнорировал. Наказание по административной статье 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для обычных граждан размер взыскания колеблется между 30 и 50 тысячами рублей.

Ранее в Москве стартовал процесс по уголовному делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ) в отношении сопредседателя "Мемориала"* Олега Орлова. В качестве одного из его защитников к разбирательству допущен главный редактор лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру