Муратов будет представлять в московском суде интересы правозащитника Орлова

Главный редактор лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов будет защищать в Головинском суде Москвы сопредседателя "Мемориала"* Олега Орлова, сообщила 8 июня "Медиазона"**. Правозащитника обвиняют в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

О том, чтобы разрешить Муратову представлять его интересы, Орлов попросил судью в начале заседания. Правозащитник уточнил, что вменяемая ему статья была введена в Уголовный кодекс в прошлом году и что ему неизвестно о рассмотрении подобных дел в московском регионе. Говоря о Муратове, он сослался на наличие у того "значительного" опыта участия в судебных процессах, связанных с защитой свободы слова.

Против включения журналиста в процесс выступила представительница обвинения. Она сослалась на то, что у Орлова уже есть профессиональный адвокат, и предложила допросить его в качестве специалиста.

Судья уточнила у присутствовавшего на заседании Муратова, сможет ли он являться на заседания. Получив утвердительный ответ, она допустила его в качестве защитника Орлова.

Уголовное дело против Орлова было возбуждено в конце марта после того, как силовики провели обыски у ряда сотрудников "Мемориала"* в рамках дела о реабилитации нацизма.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов