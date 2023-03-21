"Мемориал"*: На правозащитника Олега Орлова завели дело о дискредитации армии

Против правозащитника Олега Орлова возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщил 21 марта Telegram-канал "Общество "Мемориал""*. Указанная статья применяется за повторное нарушение лицом, в течение года до этого привлеченным к административной ответственности за аналогичные действия.

Утром во вторник силовики пришли с обысками к ряду сотрудников правозащитной организации "Мемориал"*. Причиной визитов послужило возбужденное ранее уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Обыски состоялись в жилье председателя "Мемориала"* Олега Орлова, его зампреда Никиты Петрова, председателя правления общества Яна Рачинского, а также у ряда иных граждан. Как сообщали днем в "Мемориале"* со ссылкой на текст постановления о возбуждении уголовного дела, последнее связано с тем, что "неустановленные сотрудники" общества якобы внесли в список жертв политического террора имена троих коллаборационистов, осужденных за действия в период Великой Отечественной войны.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов