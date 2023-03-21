В Москве силовики проводят обыски у сотрудников "Мемориала"*

Представители Следственного комитета пришли с обысками к сотрудникам правозащитного общества "Мемориал"*, информирует во вторник, 21 марта, ТАСС.

Так, следственные мероприятия проводятся у главы правозащитного центра Олега Орлова, зампреда Никиты Петрова и у председателя правления общества Яна Рачинского. Обыски, вероятнее всего, проходят в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

Ранее силовики приходили домой к сотрудникам пермского "Мемориала"*.

По предварительной версии, разбирательство может быть связано с тем, что некоторые сотрудники общества якобы приравнивали к жертвам политических репрессий коллаборационистов, сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов