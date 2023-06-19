В Минтрансе поддержали строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом

Большинство членов правительства выступают за строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, заявил 19 июня глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, в перспективе линия может быть продлена до Минска.

"Мы буквально на днях рассматривали еще один раз, пока часть нашего треугольника, это дорога Москва — Санкт-Петербург. <...> У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ", — приводит ТАСС слова министра, сказанные на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Савельев уточнил, что вопрос строительства ВСМ будет в ближайшее время рассматриваться на уровне кабинета министров. "А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск", — присовокупил он.

Также глава Минтранса сообщил о наличии инвесторов, готовых вложиться в строительство ВСМ и в поставку подвижного состава.

В конце мая губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил готовность города к строительству магистрали. "Мы предусмотрели ее в проекте нового Генерального плана, наметили комплекс мер по подготовке строительства", — отметил он тогда.

Согласно проекту ВСМ, дорога между Петербургом и Москвой будет занимать два часа часа пятнадцать минут. Ради возведения терминала возможен снос Кокоревских складов у Московского вокзала.

Фото: ЗАКС.Ру