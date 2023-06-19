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Новости 13:28

Песков заявил, что руководство РФ не следит за новым процессом Навального

фото ЗакС политика Песков заявил, что руководство РФ не следит за новым процессом Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал очередной судебный процесс в отношении оппозиционера Алексея Навального. лишенного свободы с января 2021 года.

"Нет, мы не следим за этим процессом", - приводит его реплику "Интерфакс".

В понедельник над Навальным начался суд по уже четвертому уголовному делу в его биографии. Заседание проходит непосредственно в ИК-6 Владимирской области, в зал не пустили журналистов.

По новому делу политику грозит до тридцати лет лишения свободы. Ему инкриминируют, в числе прочего, "организацию экстремистского сообщества" (ст. 282.1 УК) и "финансирование экстремистской деятельности" (ст. 282.3 УК). В прошлом году Навального включили в реестр экстремистов и террористов.

Фото: ЗАКС.Ру


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