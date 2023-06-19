Суд прекратил дело петербургского правозащитника Идрисова о дискредитации армии

Апелляционный суд в Петербурге прекратил производство по административному делу в отношении правозащитника Динара Идрисова, о чем он рассказал проекту Avtozak live. Его преследовали за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП). Полицейские составили протокол весной нынешнего года.

По версии силовиков, Идрисов дискредитировал армию пацифистскими публикациями на своей странице "ВКонтакте", которая давно была заблокирована. Публикации датируются весной прошлого года, в связи с чем найти их на момент составления протокола представляло собой проблему.

Сначала дело закрыл суд первой инстанции, однако прокуратура опротестовала это решение.

Фото: ЗАКС.Ру