Москва и Минск имеют множество недругов, заявили в Кремле

Россия и Белоруссия располагают большим количеством недругов и даже врагов, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, оба государства намерены оказать сопротивление в случае попытки воздействовать на их стабильность.

"И у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность: и на стабильность Белоруссии, на стабильность в РФ", — приводит слова Пескова РИА "Новости". Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение The Times о том, что покинувшие Белоруссию граждане якобы проходят в Польше подготовку с целью свергнуть президента РБ Александра Лукашенко.

Представитель Кремля заявил также, что обе страны "исполнены решимости противостоять этим попыткам".

Также в ходе брифинга в понедельник Песков заявил, что в Кремле не следят за ходом нового процесса над Алексеем Навальным.

Фото: ЗАКС.Ру