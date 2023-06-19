Генпрокуратура признала "Агору"* нежелательной в России организацией

Генеральная прокуратура признала международную правозащитную группу "Агора"* нежелательной в России организацией, сообщило 19 июня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Деятельность правозащитников объявлена представляющей угрозу конституционному строю России.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве полагают, что организация распространяет сообщения об ущемлении прав и свобод россиян, а также занимается помощью оппозиционерам, в том числе сторонникам организаций, признанных российскими властями экстремистскими.

В минувшем марте Министерство юстиции внесло главу "Агоры"* юриста Павла Чикова** в реестр иностранных агентов. В вину ему поставили распространение материалов иноагентов.

*Генпрокуратура признала Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора") нежелательной организацией в РФ

**Минюст внес Павла Чикова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру