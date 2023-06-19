КИО отказался передавать старообрядцам здание кожно-венерологического диспансера

Комитет имущественных отношений Петербурга 19 июня ответил Древлеправославной Поморской церкви, которая просила город передать ей здание на набережной реки Волковки, 3, лит. А, в котором работает кожно-венерологический диспансер.

В этом доме раньше действовала старообрядческая Волковская богадельня. Древлеправославная Поморская церковь считает, что ее возводили для богослужений как молитвенный дом, а значит, по закону о возврате церковного имущества здание может быть передано в собственность религиозной организации.

В КИО, сославшись на данные Центрального исторического архива Петербурга, заявили, что Волковская богадельня до революции состояла в ведомстве учреждений императрицы Марии. Таким образом, здание на набережной Волковки не относится к имуществу религиозного назначения.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/ВКонтакте