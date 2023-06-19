ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:28

КИО отказался передавать старообрядцам здание кожно-венерологического диспансера

фото ЗакС политика КИО отказался передавать старообрядцам здание кожно-венерологического диспансера

Комитет имущественных отношений Петербурга 19 июня ответил Древлеправославной Поморской церкви, которая просила город передать ей здание на набережной реки Волковки, 3, лит. А, в котором работает кожно-венерологический диспансер. 

В этом доме раньше действовала старообрядческая Волковская богадельня. Древлеправославная Поморская церковь считает, что ее возводили для богослужений как молитвенный дом, а значит, по закону о возврате церковного имущества здание может быть передано в собственность религиозной организации.

В КИО, сославшись на данные Центрального исторического архива Петербурга, заявили, что Волковская богадельня до революции состояла в ведомстве учреждений императрицы Марии. Таким образом, здание на набережной Волковки не относится к имуществу религиозного назначения. 

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга/ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама