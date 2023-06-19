На замену ковров в Мариинском дворце выделили 10 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается потратить на укладку ковров в Мариинском дворце до 10 млн рублей, следует из закупки, опубликованной парламентом 16 июня. На замену изношенным коврам закажут 1200 квадратных метров ковролина.

Работы должны быть выполнены до начала сентября. Для укладки ковров из новозеландской шерсти рабочим потребуется сперва вынести, а потом занести обратно всю мебель. Цвет (серо-бежевый) и фактура ковра должны совпадать с имеющимся покрытием и гармонично вписываться в интерьер для сохранения единой стилистики.

Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников рассказывал, что российскими закупками активно интересуются западные спецслужбы. По словам чиновника, почти половина трафика на портал госзакупок идет из-за рубежа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру