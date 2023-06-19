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Новости 20:17

Чиновники обновили список петербургских водоемов, пригодных для купания

фото ЗакС политика Чиновники обновили список петербургских водоемов, пригодных для купания

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора представили свежую информацию о водоемах, пригодных для купания. 

По состоянию на 19 июня таковых в город всего два: это Ольгинский пруд и 2-е (Среднее) Суздальское озеро. Оба они расположены в Выборгском районе.

В еще 22 проверенных акваториях купаться категорически нельзя. 

В начале месяца речь шла тоже всего о двух водоемах, соответствующих гигиеническим нормативам. Вместо 2-го Суздальского озера погружаться можно было в Безымянное озеро в Красном Селе.

Фото: unsplash


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