Чиновники обновили список петербургских водоемов, пригодных для купания

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора представили свежую информацию о водоемах, пригодных для купания.

По состоянию на 19 июня таковых в город всего два: это Ольгинский пруд и 2-е (Среднее) Суздальское озеро. Оба они расположены в Выборгском районе.

В еще 22 проверенных акваториях купаться категорически нельзя.

В начале месяца речь шла тоже всего о двух водоемах, соответствующих гигиеническим нормативам. Вместо 2-го Суздальского озера погружаться можно было в Безымянное озеро в Красном Селе.

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