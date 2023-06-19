Суд отказал градозащитникам, спорящим с КГИОП из-за дат постройки корпусов завода "Ригель"

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска градозащитникам, которые выступают против застройки территории бывшего завода "Ригель" (улица Профессора Попова, 38). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Активисты добивались признания незаконным технического учета дат постройки исторического здания и заключений. Ответчиками выступали КГИОП и ГУИОН.

В частности, градозащитников не устраивало выданное два года назад заключение о соответствии проекта жилой многоэтажки зоне застройки ОЗРЗ-2(07)01, к которой относятся исторические районы. Снос дореволюционных сооружений на такой территории запрещен законом.

О подготовке к сносу корпусов завода стало известно минувшей зимой. Информация об этом заинтересовала главу СК Александра Бастрыкина.

Корпуса бывшего аккумуляторного завода были построены в конце XIX века. КГИОП считает их построенными в советскую эпоху.

фото: ЗАКС.Ру