Следствие запрашивает продление ареста для блогера Елены Блиновской

Сторона следствия направила в Пресненский райсуд Москвы ходатайство о продлении срока домашнего ареста до 26 июля для создательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской, информирует ТАСС.

Блогер пребывает под арестом в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей.

Блиновскую задержали в конце апреля при попытке уехать из России в Белоруссию. С тех пор она находится под домашним арестом. Ранее Пресненский суд также наложил арест на 136 счетов блогера и её супруга.

Фото: ЗАКС.Ру