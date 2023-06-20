СК подключился к расследованию дела о сбитом самокатчиком мальчике в Колпино

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти начало проверку после получения информации об инциденте в Колпино, где электросамокатчик отправил маленького мальчика в больницу, передаёт пресс-служба СК.

История получила широкую огласку в СМИ. После наезда электросамоката 8-летнему ребёнку потребовалась серьёзная медицинская помощь. ДТП произошло на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской.

По словам отца мальчика, у его сына диагностировали открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.

"Фонтанка" сообщала, что, по, предварительной информации, сбить ребёнка мог полицейский. Его якобы пообещали уволить в случае подтверждения вины.

Накануне ЗАКС.Ру писал, что петербургский СК потребовал от городского парламента федеральную инициативу о запрете электросамокатов вне парков.

Фото: ЗАКС.Ру