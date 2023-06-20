Общественный транспорт будет работать всю ночь во время "Алых парусов"

В ночь с 24 на 25 июня во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" петербургский общественный транспорт будет работать беспрерывно: речь идёт как о метро, так и автобусах, информирует комитет по транспорту.

В течение ночи интервал движения поездов городской подземки составит до 8,5 минут.

В свою очередь автобусы №№ 2, 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 14, а также троллейбусы №№ 23 и 46 с 00:00 до 06:00 будут забирать пассажиров раз в полчаса.

Следует напомнить также, что из-за "Алых парусов" поменялся график разводки Троицкого моста.

Фото: ЗАКС.Ру