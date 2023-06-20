Два автомобиля на Брюсовской улице пострадали из-за горевшего тополиного пуха

В Калининском районе Петербурга пострадали два припаркованных автомобиля из-за горевшего тополиного пуха. Инцидент произошёл на Брюсовской улице в районе дома 7.

На видеозаписи, опубликованной в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте", можно заметить, что пламя распространилось на "Газель" и "Форд Транзит". В итоге у первой выгорели фургон, моторный отсек и водительская кабина. У "Форда" пострадала левая сторона.

Напомним, что в последние дни из-за участившихся пожаров, вызванных горением тополиного пуха, в МЧС информировали горожан о том, как себя вести в этих ситуациях.

Фото: unsplash