Вход в интернет по паспорту не обсуждается, заявил Шадаев

В России нет планов по введению входа в интернет по паспорту, заявил 20 июня глава Минцифры Максут Шадаев. Также он заверил об отсутствии намерений установить ограничения на пользование мессенджерами.

"Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается", — приводит ТАСС слова министра, сказанные на CNews Forum "Кейсы и опыт IT-лидеров".

Шадаев уточнил, что Россия не планирует отключать себя от глобальной Сети, но должна быть готова к возможности отключения "снаружи". "Мы должны быть готовы, что данный риск может реализоваться, поэтому, все, что работает внутри страны должно работать", — отметил он.

Также министр заявил об отсутствии планов по ограничению в России мессенджеров для личного общения.

Ранее "хайпом ради хайпа" назвал разговоры о возможности введения входа в интернет по паспорту глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он также заявил о том, что не располагает сведениями о подобных инициативах.

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