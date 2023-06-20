Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота SSJ-100, сгоревшего при посадке в Шереметьево

Суд в Москве признал пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова виновным по статье о нарушении правил безопасности движения, повлёкшем смерть двух или более человек, пишет "Интерфакс". Самолёт сгорел во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Как итог, Евдокимову присудили шесть лет колонии-поселения. Об этом ранее просила сторона прокуратуры.

Как полагают правоохранители, воздушное судно SSJ-100, управляемое Евдокимовым, было недостаточно сбалансировано, посадка происходила с перегрузкой, а командир "не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности".

Напомним, в мае 2019 года самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево. При посадке лайнер охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

Фото: ЗАКС.Ру