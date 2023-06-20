В Эрмитаже начал работу новый временный пункт досмотра посетителей

В арке ворот главного входа в государственный музей Эрмитаж разместили новый временный пункт досмотра граждан, проинформировали в пресс-службе учреждения культуры.

Необходимость установления дополнительного контроля объяснили геополитикой.

"В Государственном Эрмитаже наблюдается рост посещаемости, а новые условия, связанные с изменениями геополитической обстановки, требуют выведения безопасности на качественно новый уровень", - поделились в пресс-службе музея.

О том, что в арке на входе в Эрмитаж появится новый пункт досмотра размером с загородный дом (160 кв. метров), стало известно благодаря информации в акте историко-культурной экспертизы проекта, опубликованном на сайте Министерства культуры.

Фото: ЗАКС.Ру