Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Депутаты Государственной думы приняли 20 июня в третьем чтении закон об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности за ранее совершенные нетяжкие преступления, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно документу, совершившие преступления небольшой или средней тяжести граждане могут избежать уголовной ответственности в случае призыва в армию по мобилизации или в военное время либо же при заключении контракта о прохождении военной службы. Это же будет касаться граждан, осужденных за подобные преступления. Авторы проекта предлагают освобождать таких россиян от ответственности в случае получения государственных наград или после увольнения со службы.

Контроль за поведением таких лиц до погашения судимости будет возлагаться на командование воинских частей.

Авторами проекта выступили сенатор Андрей Клишас вместе с депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы ровно неделю назад, 13 июня.

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