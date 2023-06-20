Законопроект о квотах в вузы для участников СВО принят во втором чтении

На заседании 20 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении квот на поступление в вузы для участников спецоперации и детей медиков, погибших от коронавируса при выполнении своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Речь идет о поправках в закон "Об образовании", внесенных спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Проект предусматривает возможность поступления участников спецоперации в вузы на бюджетные места в рамках квот по итогам вступительных испытаний. Уже обучающиеся на платном отделении студенты при этом получат приоритетное право перехода на бюджет уже в новом учебном году.

Также законопроект устанавливает возможность приема в вузы без экзаменов детей медиков, погибших от коронавируса. Речь при этом идет о зачислении на программы медицинского и фармацевтического образования.

Днем ранее о подготовке подобных поправок говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: ЗАКС.Ру