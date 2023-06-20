В Петербурге обвинение запросило для Израйлита 9,5 лет колонии

Сторона обвинения завершила прения в Смольнинском районном суде по делу экс-главы совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, обвиняемого в совершении валютных операций по подложным документам (п. "а" ч. 2, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Предпринимателя попросили признать виновным и назначить ему реальный срок заключения, сообщила 20 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"По ч. 3 ст. 193.1 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет в ИК общего режима. Взять Израйлита под стражу в зале суда", — передает ходатайство обвинения судебная пресс-служба.

Что касается обвинений по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то здесь Израйлиту попросили назначить четыре года колонии и освободить его от наказания ввиду истечения сроков давности.

Сторона защиты приступит к прениям в полдень 4 июля.

В мае Смольнинский суд частично прекратил производство по делу Израйлита по причине истечения сроков давности по ряду вменяемых бизнесмену статей Уголовного кодекса.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"