Ямпольская просит Генпрокуратуру проверить поэтессу Полозкову из-за её слов о Владлене Татарском

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская написала обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова с требованием изучить высказывание поэтессы Веры Полозковой на предмет публичного оправдания терроризма. Скриншот документа доступен в Telegram-канале парламентария.

В тексте обращения Ямпольская ссылается на интервью Полозковой Михаилу Козыреву*. Вдвоём они делились представлениями о том, что, по их мнению, представляет собой убийство военкора Владлена Татарского. Изначально поэтесса отозвалась об этом критически, однако после сразу оговорилась, что "смерти никому не желает".

"Такие циничные комментарии (содержащие признаки публичного оправдания террористического акта) представляются абсолютно неприемлемыми и аморальными", — полагает Ямпольская.

Напомним, что в Петербурге в результате теракта 2 апреля погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Силовики считают, что местная жительница Дарья Трепова пронесла в бар на Васильевском острове статуэтку с заложенной бомбой. После взрыва петербурженке удалось покинуть место происшествия. На сегодняшний день Трепова находится в СИЗО.