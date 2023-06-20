Комтранс сообщил о снижении загрузки улиц с платной парковкой

На улицах в зоне платной парковки снижается уровень загруженности и одновременно растет средняя скорость дорожного движения, поделились информацией в комитете по транспорту 20 июня.

Так, в прошедшем мае перегруженность дорог в зоне платной парковки в период между 08:00 и 20:00 оказалась на 16% ниже, чем годом ранее, и почти на 24% ниже, чем в 2021 году. При этом средняя скорость движения по этим улицам в указанный период превысила 22,2 км/ч, отметили в комтрансе.

При этом в четырех центральных районах средняя скорость достигла 25,2 км/ч, в курортной зоне она составила 42,4 км/ч, а в прочих районах — 32,3 км/ч.

Сейчас зона платной парковки охватывает Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга, с 1 июля она распространится также на Петроградский район без Крестовского острова. Ранее комтранс отчитался об установке половины от нужного количества паркоматов на Петроградской стороне.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"