Полиция возбудила уголовное дело из-за наезда электросамокатчика на ребёнка в Колпино

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) после наезда электросамокатчика на маленького мальчика в Колпино, передаёт "Фонтанка".

Инцидент произошёл 17 июня. Как полагает следствие, мужчина 1986 года рождения, будучи нетрезвым, осуществил наезд на ребёнка, катаясь на электросамокате. В больнице у 9-летнего мальчика выявили перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости и травму ноги.

По версии издания, подозреваемым по делу проходит дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области. В Петербург он приезжал в рамках отпуска.

Фото: ЗАКС.Ру