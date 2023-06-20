КГИОП не намерен включать Нарвскую заставу и ЛДМ в список объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подготовил проекты распоряжений по отказу во включении в список выявленных объектов культурного наследия три здания и ансамбль. Документы опубликованы в разделе антикоррупционной экспертизы.

Ведомство решило не делать памятником "Ленинградский дворец молодежи" (ЛДМ) и "Ансамблевую застройку западной части района Нарвской заставы 1930-50-х гг.". В последнем случае речь идет о зданиях между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова и Гладкова.

Также КГИОП дал отказ по "Дому для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" на Октябрьской набережной и "Зданию научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской федерации (НИЦ РВиА) и административный корпус" на Хрустальной улице.

В проектах распоряжений указано, что у зданий нет "историко-культурной ценности". По каждому из объектов в ведомство направили по одной заявке, но с просьбой признать ЛДМ памятником поступило 16 обращений.

Напомним, в мае 2023 года Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рекомендовал не включать в перечень объектов культурного наследия ЛДМ, ансамбль Нарвской заставы дом служащих фабрики "Братья Варгунины" и НИЦ РВиА. На сайте КГИОП сообщили, что члены совета напомнили о включении ЛДМ в перечень диссонирующих объектов на территориях открытых городских пространств. Включение же Нарвской заставы в список объектов культурного наследие станет обременительным для жителей этих домов, решили в Совете.

Противоположные выводы в мае сделал общественный Совет по сохранению исторического наследия, в который вошли различные эксперты. Они решили, что все перечисленные объекты должны стать памятниками, сообщил Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр".

В 2022 году за включение ЛДМ в перечень региональных памятников выступил Союз архитекторов Петербурга. Организация рекомендовала добавить в список и другие позднесоветские здания.

София Саттарова / фото: группа "Живой Город" в социальной сети "ВКонтакте"