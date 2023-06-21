Власти Ленобласти запретили вход и въезд в леса из-за противопожарного режима

Руководство Ленинградской области объявило в регионе особый противопожарный режим, запретив вход и въезд в леса. Исключения составляют случаи производственной необходимости, информирует пресс-служба областного правительства.

"Запрещается разводить костры, готовить блюда на открытом огне, сжигать мусор, траву на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов", — следует из постановления чиновников.

В муниципалитетах следует учредить дежурства добровольческих пожарных отрядов, а также принимать меры по ограничению въезда в лесмассивы.

Ранее, напомним, Смольный ввёл жёлтый уровень погодной опасности в период с 20 по 22 июня из-за угрозы пожаров.

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